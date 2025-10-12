Ушаков: Россия и США продолжают контакты по закрытым каналам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются, стороны постоянно разговаривают по закрытым каналам. Об этом заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Они продолжаются, мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи. Они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны, то есть работа идет», — сообщил журналисту помощник российского лидера.

Ушаков отметил, что договоренности, достигнутые на встрече Путина и Трампа в Анкоридже, являются как бы «путеводной звездой» в вопросе регулирования конфликта на Украине. По его словам, чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться против сплоченной ненависти европейского сообщества.

«Сказывается сверхактивная работа (в Европе — Прим. Ред.) в рамках истеблишмента и с людьми, с общественностью, столько было голословных обвинений, что некоторые стали в это верить», — подчеркнул помощник президента России.

Тех же, кто в Европе пытается говорить что-либо положительное и разумное о нашей стране, сразу топят в волнах ненависти. Удивительно, что европейское сообщество так консолидировалось на основе вранья антироссийской пропаганды, отметил Ушаков.

Переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом прошли 15 августа на Аляске в формате «три на три», от российской стороны присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

