«Кому-то такой красавчик достанется»: Рудковская восхитилась Димой Биланом

Музыкант с первых лет своей карьеры был кумиром для россиянок.

Продюсер Яна Рудковская восхитилась заслуженным артистом Российской Федерации Димой Биланом. Она отметила, что 43-летний музыкант с первых лет своей карьеры был кумиром для россиянок, и сравнила его с мистически молодеющим персонажем фантастического фильма Бенджамином Баттоном. По ее словам, за годы в привлекательном облике певца «вообще ничего не поменялось».

«Он не женат, рано или поздно кому-то такой красавчик достанется! Талантлив, красив, богат, добрый и щедрый! Такие парни на дороге не встречаются — дефицит и эксклюзив», — написала Рудковская в сових соцсетях.

Так популярная телеведущая отреагировала на результаты опроса, в котором россиянки признали Билана самым привлекательным музыкальным исполнителем в стране наряду с Бастой и Сергеем Лазаревым.

Ранее 5-tv писал, что Дима Билан в личном блоге раскрыл личность девушки, с которой был сфотографирован в обнимку во время съемок в Венеции. Ей оказалась арт-директор Полина Подплетенная.

