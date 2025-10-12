Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Вооруженные силы Украины начали формировать в Сумской области «штрафные роты». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. В данные подразделения будут направляться боевики, нарушившие воинскую дисциплину, дезертиры и неугодные вышестоящему командованию офицеры.

«Для доукомплектования штурмовых групп командование оперативно-тактической группировки «Сумы» начало формирование офицерских «штрафных рот», — заявил источник агентства.

Ранее 5-tv.ru писал, что потери Вооруженных сил Украины за сентябрь составили 44700 человек, из них почти половина — безвозвратные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Кроме того, с января по август в ВСУ зафиксировали почти 150 случаев дезертирства.

Кроме того, сообщалось, что украинским боевикам с 1 ноября прекратят платить зарплату из-за нехватки средств на это в украинском бюджете.

