Крупный пожар в Дагестане: в Ахвахском районе загорелось административное здание

К ликвидации возгорания были привлечены 22 огнеборца и шесть единиц техники.

В Дагестане загорелось двухэтажное административное здание. Об этом в своем официальном Telegram-канале проинформировала пресс-служба МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ахвахский район, населенный пункт Карата, улица Абдулманапова», — говорится в посте.

В ведомстве уточнили, что загорелась кровля здания. Причины пока неизвестны. К ликвидации возгорания были привлечены 22 огнеборца и шесть единиц техники.

Всего площадь пожара составила порядка двух тысяч квадратных метров. По последним данным, огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала.

До этого при пожаре в пятиэтажке под Красноярском один человек погиб и двое пострадали. Кроме того, 28 жителей дома направили в пункт временного размещения в местном лицее. ЧП произошло в ночь с 10 на 11 октября в городе Сосновоборск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве загорелся итальянский ресторан. Из здания были эвакуированы свыше ста человек.

