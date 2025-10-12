Мошенники заманивают россиян в рабство в Мьянме

Консул РФ в Таиланде: мошенники в Мьянме заманивают россиян в рабство

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Будущих невольников приглашают под предлогом «работы».

Сотрудники мошеннических call-центров в Мьянме заманивают россиян в рабство. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин. Гражданам РФ предлагают карьеру «моделей» или «рекламных агентов».

«На них (граждан РФ — Прим. ред.) выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме „поработать в Таиланде“: для девушек — моделями, для парней — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Консул пояснил, что предложения о «работе» поступают россиянам в Telegram-каналах. Вместо Таиланда обманутых жертв отправляют в рабство в Мьянму. Будущих невольников принимают в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, перевозят в город Месай и нелегально переправляют через реку Мэй.

У людей отбирают телефоны, чтобы те не могли понять, где находятся. В 2025 году посольство РФ принимало участие в освобождении четырех граждан, вывезенных в Мьянму, отметил Ильин.

Ранее 5-tv писал, что жительница Иркутска, приехавшая в Таиланд по приглашению «работодателя», была спасена из рабства в Мьянме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.