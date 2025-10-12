Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации
Для поражения цели был применен ударный беспилотник с усиленной боевой частью.
Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео из зоны проведения спецоперации, на котором запечатлено уничтожение позиции, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что пункт управления беспилотниками украинских формирований находился в прифронтовом районе Сумской области. С помощью дронов его обнаружили разведывательные подразделения 30-го мотострелкового полка.
Удар по объекту наносился ударным беспилотником с усиленной боевой частью. В результате была значительно повреждена инфраструктура пункта управления, вражеская сторона также потеряла большую часть личного состава.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за неделю Вооруженные силы (ВС) РФ освободили пять населенных пунктов в зоне спецоперации. Российские войска ведут наступление практически по всем направлениям.
