Жители Житомира массово переходят на русский язык несмотря на запрет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Горожан перестала устраивать нынешняя ситуация в стране и политика властей.

Жители города Житомир на Украине стали массово возвращаться к русскому языку в повседневной жизни, игнорируя запреты, введенные киевскими властями. Об этом 12 октября рассказал представитель силовых структур в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника информационного агентства, таким образом житомирцы демонстрируют свое отношение к языковым ограничениям. Отмечается, что подобное поведение граждан обусловлено недовольством нынешней ситуацией в стране и политикой властей, которая, по их мнению, вышла из-под контроля.

Жители Житомира считают политику противоречащей интересам населения, что и подтолкнуло горожан выразить свое отношение к запрету русского языка подобным образом.

«Русская речь уже опять слышна в общественных местах, и горожане не скрывают свой выбор», — пояснили в силовых структурах.

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в стране существует только один государственный язык — украинский. По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который 1 октября выступил за право русскоязычных жителей Украины говорить на родном языке и учить его, для людей это неотъемлемое и неотчуждаемое право.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что группа украинских подростков включила гимн России на одной из улиц Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX