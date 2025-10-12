Суд в Москве продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Верховный суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщил ТАСС 12 октября адвокат Кузнецова Алексей Першин.

По словам адвоката, генерал остается под арестом вплоть до декабря текущего года. Першин добавил, что на такой же срок продлен арест и для краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна, который признан следствием взяткодателем.

Адвокат Кузнецова отметил, что в настоящий момент расследование дела завершено, оно передано на утверждение в прокуратуру.

Генерал-лейтенант Кузнецов был задержан и арестован в мае 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 миллионов рублей. По данным правоохранительных органов, такую взятку он получил за заключение госконтрактов между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном. Кузнецов, будучи на тот момент начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России, отвечал за размещение курсантов КВВУ.

На все активы фигурантов денежного преступления был наложен арест. Вину они оба не признают.

