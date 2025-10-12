Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Выбиты окна, пострадали фасады и заборы.

В Белгородской области в результате детонации сбитого беспилотного летального аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре частных дома, пять автомобилей и одна единица спецтехники получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал, подкрепив публикацию фотографиями, губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Северный в результате детонации сбитого БПЛА в четырех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждены пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники», — написал он.

По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал, отметил Гладков. Он также добавил, что информация обо всех последствиях удара уточняется. Свой пост губернатор разместил незадолго до четырех часов утра. Двумя часами ранее он объявил опасность атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее, писал 5-tv.ru, средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили более 40 беспилотников ВСУ над регионами России.

