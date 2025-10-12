Надо утепляться: какая погода ожидает Москву 12 октября

В Москве 12 октября ожидается дождь и до +9 градусов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В области может быть чуть холоднее, чем в столице.

В воскресенье, 12 октября, Москву и Подмосковье ожидает переменная облачность с прояснениями и местами небольшой умеренный дождь. Соответствующий прогноз опубликован на официальном сайте Гидрометцентра.

Столица встретит этот воскресный день типичной осенней температурой воздуха: днем она будет колебаться от +7 до +9 градусов тепла. Уже ближе к вечеру столбик термометра начнет опускаться и достигнет минимальной отметки до +3 градусов.

Что касается Подмосковья, то днем жители смогут насладиться прохладой +4 до +9 градусов тепла, тогда как ночью возможно падение температуры до 0 градусов.

Если говорить об атмосферном давлении, то следует ожидать его падения. При норме 760 миллиметров ртутного столба, в воскресенье его значение составит от 748 до 749 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, ожидается умеренный южный, западный и юго-западный ветер со скоростью порядка 6–12 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда в Москве выпадет первый снег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX