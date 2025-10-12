Троечник или отличник: как школьные оценки влияют на будущее

Фото: 5-tv.ru

Важно с подросткового возраста проявлять гибкость мышления, готовность учиться на ошибках и уметь адаптироваться к переменам.

Успех во взрослой жизни зависит не от школьных оценок, а от совершенно иного набора качеств. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала клинический психолог Ольга Уманова.

Эксперт отметила, что гипотеза о том, что отличники в будущем не могут реализоваться и становятся простыми исполнителями — это миф. Психолог уточнила, что у отличников есть как преимущества, так и зоны риска.

Например, те, кто хорошо учился в школе, могут похвастаться своим усердием, способностью к глубокому погружению в тему и дисциплине. Именно эти качества особенно важны для карьерного роста в любой сложной области, например, медицине, науке или IT. Тем не менее, в словах о «неуспешности отличников в будущем» есть доля правды.

«Школьная система часто поощряет конвергентное мышление (нахождение единственного правильного ответа), в то время как в бизнесе и лидерстве ценится дивергентное мышление (поиск множества решений), готовность к риску и умение действовать в условиях неопределенности», — комментирует Уманова.

Иными словами, если человек-отличник во взрослой жизни боится ошибиться или иногда действовать не по инструкции, то он может застрять на позиции исполнителя.

Чтобы поменять ход событий, психолог рекомендует еще с подросткового возраста проявлять гибкость мышления, готовность учиться на ошибках и уметь адаптироваться к переменам. Поскольку именно в это время происходит глобальная перестройка нейронных связей.

