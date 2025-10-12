Посольство РФ на Мадаскаре призвало россиян отказаться от поездок в Антананариву

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Chen

С 25 сентября в стране бушуют протесты, число погибших уже измеряется десятками.

Посольство России на Мадагаскаре обратилось к россиянам с предупреждением о рискованности визитов в страну на фоне происходящих протестов. В частности, в Telegram-канале ведомства дипломаты призвали воздержаться от поездок в столицу государства Антананариву. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций они посоветовали незамедлительно обращаться за помощью в посольство, телефонные звонки принимаются круглосуточно.

«Уважаемые росграждане! Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест», — сказано в публикации.

В первый день октября представители дипведомства уже рекомендовали россиянам отказаться от посещения Мадагаскара, пока ситуация в стране не нормализуется. Отмечалось, что особенно напряженная обстановка наблюдается в Антананариву и ряде других крупных городов. Подчеркивалось, что в акциях протеста в основном участвуют молодые люди, студенты.

Пресс-секретарь посольства РФ в Антананариву Эдгар Хохлов 2 октября рассказывал об обращениях российских туристов. Они просили помочь им вернуться домой. Дипломаты в свою очередь, сообщал Хохлов, консультировали людей в вопросах покупки билетов и необходимых лекарств.

Протесты Мадагаскаре вспыхнули 25 сентября. Митингующие вышли на улицу из-за отключений электроэнергии и воды начались, они требовали отставки президента Андри Радзуэлины. Людям часто приходилось оставаться без света на 12 часов и более. Митингующие перекрывали улицы столицы, позже стали происходить грабежи магазинов и банков, поджоги, нападения на дома политиков. Власти ввели комендантский час.

По данным ООН на 29 сентября, в результате беспорядков на Мадагаскаре погибли минимум 22 человека, более 100 были травмированы. МИД республики опровергает эту информацию. Андри Радзуэлина распустил правительство, 6 октября был выбран новый премьер-министр — генерал Руфин Зафисамбо. Президент, как сообщает пресса, покинул Антананариву.

