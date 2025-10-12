Тайна на частоте 4625 кГц: что скрывает советская радиостанция УВБ-76

Фото, видео: 5-tv.ru

Загадочные слова и цифры, совпадающие с координатами военных объектов, странные всплески активности и пугающая тишина — вокруг УВБ-76 уже десятилетиями множатся легенды.

Всю неделю букмекерские конторы принимали ставки — кто унесет Нобелевскую премию мира? И главный претендент был, конечно, президент США Дональд Трамп. Вернувшись в Овальный кабинет в январе, он, по его собственным словам, закончил то ли шесть, то ли семь, то ли восемь войн.

Несмотря на традицию держать в тайне номинантов на премию Мира, все знали, что он точно номинирован.

Его шансы на самом крупном в сети сайте ставок оценивались в 25%, до последней ночи перед объявлением, когда вдруг упали до 2%, а вперед вырвалась Мария Мачадо, оппозиционерка из Венесуэлы, которой в итоге премию и дали.

Это был слив от инсайдеров, близких к норвежскому Нобелевскому комитету, или, может, это члены комитета таким образом заработали денег.

Победа Мачадо — это, естественно, конъюнктура, потому что Венесуэла сейчас в тренде. Не зря туда США флот сгоняют, но конъюнктура неолиберальная. Таким образом европейцы щелкнули Трампа по носу. Безусловно, это все подрывает доверие к самой премии, хотя и без того комитет выносит весьма странные решения.

Как было, например, в 2009 году, когда лауреатом стал экс-президент США Барак Обама, только-только избранный на пост и который ничего не успел сделать во имя мира. Только наобещать и то. Когда ему премию вручали, американцы вели две военные операции, а всего за его карьеру было семь военных операций. И что? Нобелевскую медаль отозвали? Конечно, нет.

Впрочем, ничто не мешает Трампу быть номинированным еще сколько угодно раз. Экс-президент США Джимми Картер своего «Нобеля» получил спустя 20 лет после ухода из Белого дома. Вероятно, что у Трампа есть все шансы получить эту премию гораздо раньше, особенно если он сохранит тот настрой миротворца, какой у него сейчас.

Но этому могут помешать две вещи: во-первых, ситуация в самих США. Попытки Трампа ввести войска Нацгвардии в столицы демократических штатов встречают неоднозначную реакцию.

И второй вариант, при котором Трамп не получит Нобелевскую премию, если произойдет резкая эскалация глобального конфликта. Из-за провокации или из-за случайности.

Глобальный индикатор — «Часы Судного дня». Еще в январе этого года, уже при Трампе, сдвинули так, что остается 89 секунд, то есть полторы минуты до «ядерной полуночи». Всего. В 1962 году, в момент Карибского кризиса, и то этот показатель был семь минут до полуночи.

Тревожным эхом холодной войны звучат в радиоэфире сигналы так называемого «Радио Судного дня», которое то жужжит, то выпускает в эфир словесные абракадабры. Утром в понедельник, 6 октября, в эфире прозвучало еще одно странное сообщение: «НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС» и еще цифры. Что они могут означать и что это за радио такое, выяснял корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Этот загадочный и пугающий звук периодически прерывает человеческий голос.

Сколько таких сигналов выдала радиостанция -76 за время существования подсчитать невозможно. Эти имена и цифры — шифр, который пока не разгадан.

Набор букв в командах радиостанции собирается в целые слова. В июне 2025 года станция выдала такие как «клинок», «мысовьюк», «бобина» и «отнятье». В другие дни также фиксировались странные слова, например, «уткорой», «моржовый», «луговой», «пчелодер», «буйнак», «веселье», «пупсолет» и «боброскот». Совпадение или нет, но вся эта активность радиостанции происходила на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Цифры в этих сообщениях совпадали с рядом координат в окрестностях Тегерана», — рассказал руководитель пресс-службы военно-технического общества Андрей Коннов.

Радиостанция, созданная в Советском Союзе, стала культурным феноменом. УВБ-76 упоминается в шпионских романах, отсылки к ней можно найти в известной компьютерной игре Call of Duty и американском сериале «Остаться в живых».

Интерес к советской радиостанции только усиливается — загадку этих шифров уже 40 лет пытается разгадать испанский радиолюбитель Хавьер Лумбарес.

«Я не исключаю и того, что за УВБ-76 может стоять группа радиолюбителей, которая мечтает прославиться», — прокомментировал Хавьер Лумбаррес.

Но все ли так просто? Некоторые сигналы исследователи УВБ-76 связывают с мировыми событиями. Так почти одновременно с началом специальной военной операции в эфире можно было услышать: «тактосиг», «ограждение», «нэповой». Радиостанция просыпалась и во время переговоров России и Украины в Стамбуле. Сигналы в эфире совпали и с датой ракетной атаки Израиля по Ирану. Перед встречей президента России Владимира Путина и Дональда Трампа станция выдала слово «долговязый».

Один из последних сигналов пришелся на 10 сентября, когда на Польшу упали беспилотники. В эфире появилось слово «ихтиоз». О связи между сигналами станции и апокалипсисом заговорили западные СМИ. В репортажах УВБ — это не иначе как страшное оружие Кремля. Американцы даже стали учить русские слова, чтобы понять, что все это может значить?

Слово «нептун» в эфире радиостанции может означать сигнал для русской армии, чтобы начать морскую атаку. «Лисоплащ» аналитики расшифровывают как тайную военную операцию.

Наша съемочная группа попала на территорию бывшей военной части в Подмосковье, откуда предположительно вещала самая загадочная радиостанция в мире.

«Из мачт было огромное поле, уцелела только вот эта антенна», — рассказал сталкер Роман Раку.

Сталкер Роман Раку показывает место, откуда, скорее всего, и подавали сигналы.

«Ну вот она, та самая антенна, благодаря которой долгие годы работала радиостанция УВБ-76. В высоту 50 метров. Ну а насколько она мощная, говорит хотя бы то, что сигнал могли поймать люди из любой точки планеты», — рассказал корреспондент.

Спускаемся в бомбоубежище, глубина несколько десятков метров.

«У нас нет возможности дальше пройти», — сказал Роман Раку.

Несколько этажей истории за долгие годы буквально утонули под водой. Именно здесь находилось сердце радиостанции — генератор.

«Вырабатывал до мегават точно, то есть снабжая абсолютно всю эту территорию», — объяснил сталкер.

Еще 15 лет назад этот объект был засекречен.

«Это как раз-таки вот эти комнаты, где находились ламповые усилители сигнала», — показал Роман.

Сейчас в этом здании бывшей военной части уже ничего не говорит о том, что когда-то здесь находилась загадочная УВБ-76. Здание практически полностью разрушено, остался один лишь каркас. И в последний раз сигнал в эфир отсюда поступал в 2010 году.

С тех пор сигнал не прекращался, а наоборот — странные шифры все чаще слышали радиолюбители по всей планете. Ее пугающий или даже зловещий сигнал на частоте 4625 кГц на Западе окрестили словом buzzer или «жужжалкой».

По одной из версий, цифры в позывном сигнале УВБ-76 — это год первого выхода в эфир радиостанции. На протяжении 50 лет здесь можно услышать вот такое жужжание. Которое иногда прерывается на человеческие голоса, а еще пугающие звуки или даже музыку Чайковского.

Работа станции породила десятки конспирологических теорий. Некоторые эксперты уверены, что УВБ-76 передает зашифрованные сообщения шпионам-нелегалам, работающим по всему миру.

«Как вот в „Семнадцати мгновениях весны“ Штирлиц слушал код, который ему передавали, и записывал, расшифровывал. Такие станции есть в эфире», — говорит профессор НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук Владимир Решетов.

Сигналы УВБ-76 пытались расшифровать главные разведки мира, начиная от ЦРУ и заканчивая МИ-6. Взломать код хотели и журналисты. Телеканал BBC несколько лет назад бросил на это силы своего отдела расследований, но понять смысл таинственных сигналов никто так и не смог.

«Существует очень много способов шифрования, которыми пользовались разведчики. И которые без тех же самых шифровальных блокнотов расшифровать не получится», — объясняет председатель гомельского клуба радиолюбителей Андрей Сахарук.

Разгадка, по версии многих радиолюбителей, есть у Минобороны. Якобы станция нужна, чтобы передавать информацию о боевой готовности. А постоянное жужжание резервирует частоту для военных.

«Можно сказать, фактически, что это сети генеральных штабов и сети военных округов», — поясняет радиолюбитель Вадим Кроль.

Еще одно название УВБ-76 — «Радио Судного дня». Годы ее создания — это разгар холодной войны. Когда угроза ядерного апокалипсиса была очень близко. По одной из теорий, запустить систему «Периметр» должна как раз УВБ-76. В Америке ее называют «Мертвая рука».

В случае если радиостанция будет уничтожена, она автоматически запускает ответный ядерный удар по вражеским командным пунктам.

«Она начинает опрашивать близлежащие станции. Если эти станции не отвечают, она переходит в режим автономного управления средствами ядерного нападения», — предполагает полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

И чем больше теорий и мифов, тем сильнее интерес к радиочастоте. УВБ-76 — это загадка, которую невозможно разгадать. Сигнал, который долгие годы пугает весь мир, и в конце концов может иметь вполне безобидное объяснение. Но все-таки, что будет, если он затихнет?