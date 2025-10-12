«Это достижение»: к урегулированию в Газе готовы подключиться несколько стран

Фото, видео: Reuters/Mahmoud Issa; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Важное значение для окончания конфликта может иметь саммит, который состоится в рамках визита Трампа в Египет.

Мы сейчас можем только гадать, что же помешало Трампу реализовать свою часть договоренностей в Анкоридже. Возможно, слишком большое сопротивление в Киеве и в Брюсселе. Возможно, слишком много вопросов приходится ему решать одновременно. Ведь тот же доверенный переговорщик, что ездил в Россию, Стив Уиткофф, он же посредник и на Ближнем Востоке — и там кипит работа.

Вот, кстати, Уиткофф по правую руку от Беньямина Нетаньяху, когда тот объявляет о начале перемирия в Газе. Это соглашение придумал и продвинул Трамп. Это стоило больших усилий. Спустя два года конфликта огонь прекращен, тысячи палестинцев устремились к своим пусть разбомбленным, но своим домам. Со дня на день должен состоятся обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Дальше — вывод израильских войск из сектора Газа, далее — развертывание международных сил, далее — демилитаризация Газы и еще много шагов. Пусть долго, но так важно сделать первый шаг. Этот план США признали компромиссным все ближневосточные игроки — Саудовская Аравия, Турция, Египет, Иран и Россия.

Москва, например, отложила саммит с лидерами арабского мира, который должен был состояться на следующей неделе, чтобы не мешать. Понятно, что все мысли будут об этом израненном клочке Палестины.

«Я сделал это, это была моя инициатива, я сделал это именно потому, что не хочу мешать процессу, который сейчас, так мы надеемся, наладился и идет, кстати, по инициативе и при прямом участии Трампа на Ближнем Востоке. Разве это не достижение? Вот. Это достижение», — отметил Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.