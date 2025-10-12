Минимум 12 военных погибли в боях на афганско-пакистанской границе

Фото: www.globallookpress.com/Sanaullah Seiam

Армия Пакистана использовала артиллерийские орудия, а также военную технику, включая танки, авиацию и беспилотные летательные аппараты.

Минимум 12 пакистанских военнослужащих погибли в боях, начавшихся 11 октября на границе с Афганистаном. Об этом сообщают журналисты афганского новостного канала TOLOnews со ссылкой на представителей службы безопасности. Информация опубликована на странице телеканала в социальной сети X. Авторы также заявили, что Вооруженные силы (ВС) Исламского Эмирата захватили в плен пятерых военных и один пулемет.

«Сегодня вечером в столкновениях между афганскими и пакистанскими силами безопасности погибли 12 пакистанских солдат», — сказано в посте.

Об эскалации на афганско-пакистанской границе телеканал сообщил ранее в тот же день вдоль всей линии Дюранда (Почти неразмеченная граница между Афганистаном и Пакистаном длиной в 2640 километров. — Прим. ред.). Конфликт усугубился после обвинений со стороны властей Афганистана в нарушении Пакистаном воздушного пространства страны и нанесении ударов.

Перестрелка между пакистанскими силами безопасности и вооруженными формированиями Афганистана началась в районе провинции Гильменд. В результате столкновений пакистанские войска в некоторых районах отступали и оставляли свои позиции под давлением талибов.

По данным упомянутого телеканала, в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан на границе происходят 90% всех террористических инцидентов в стране. Там орудуют вооруженные группировки, регулярно происходят столкновения с силовыми структурами. Нападают и на мирных пакистанцев, оправдываясь защитой прав этнических меньшинств — пуштунов и белуджей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор.

