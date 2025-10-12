Сладкое лекарство: как шоколад помогает справиться с осенней хандрой

Фото: 5-tv.ru

Не стоит забывать и о рисках, связанных с его чрезмерным употреблением.

Упадок сил, отсутствие настроения и нежелание что-либо делать часто являются признаками осенней хандры. Существует множество способов справиться с этим состоянием, и один из них — съесть шоколад. О пользе этого лакомства и других способах борьбы с унынием рассказала Газете.ру психолог, КПТ-терапевт Элен Хачатрян.

По словам эксперта, недостаток солнечного света и тепла замедляет синтез «гормонов счастья» — дофамина и эндорфинов, из-за чего ощущается эмоциональный спад. Врач посоветовала создать вокруг себя наиболее комфортную атмосферу, которая поможет сохранить эмоциональный баланс и создаст позитивное настроение.

Помимо стандартных рекомендаций в виде физической активности, танцев и творчества, психолог назвала положительные свойства шоколада.

Элен Хачатрян отметила, что в какао-бобах содержатся такие биологически активные соединения, как тирозин, фенилэтиламин и теобромин. Вместе они стимулируют выброс эндорфинов и дофамина, тем самым помогая организму быстрее адаптироваться к сокращению светового дня и справиться с сезонной усталостью.

Несмотря на то, что у многих шоколад вызывает приятные ассоциации с семейными праздниками и уютными дружескими встречами, эксперт напомнила о важности соблюдения меры при употреблении шоколада и других сладостей — доля добавленного сахара в день не должна превышать 10% от общего рациона.

