Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района.
В результате атаки украинского дрона на мотоцикл в Курской области погиб 81-летний мужчина. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу в селе Нижнемахово Суджанского района.
Губернатор региона выразил соболезнования семье погибшего и вновь обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры безопасности и воздержаться от возвращения в приграничье.
С начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Для нападений украинские формирования используют не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.
