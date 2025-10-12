Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района.

В результате атаки украинского дрона на мотоцикл в Курской области погиб 81-летний мужчина. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу в селе Нижнемахово Суджанского района.

Губернатор региона выразил соболезнования семье погибшего и вновь обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры безопасности и воздержаться от возвращения в приграничье.

С начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Для нападений украинские формирования используют не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.