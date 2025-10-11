ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор

Фото: www.globallookpress.com/Mohammad Jan Aria

Бои идут в семи приграничных провинциях.

Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.

«Местные источники сообщили, что сегодня вечером истребители Super Tucano ВВС „Талибана“ нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор», — сообщает новостной портал.

В субботу, 11 октября, на афгано-пакистанской границе вспыхнули масштабные бои вдоль всей линии Дюранда. Активные столкновения происходят в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Подразделения талибов предприняли атаки на пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений, из-за чего пакистанские силы были вынуждены отступить на отдельных участках. Афганские формирования сумели взять под контроль два военных поста на территории Пакистана.

Ранее Россия выразила несогласие с размещением в Афганистане иностранных военных объектов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего вступительного выступления на VII заседании Московского формата консультаций по афганскому урегулированию.

