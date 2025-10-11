Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 37 человек

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Santiago

В Хальтипане плотина не выдержала напора воды, это спровоцировало оползни.

В центральных и южных районах Мексики в результате наводнений и оползней погибли 37 человек — пять в Веракрусе, один в Керетаро, девять в Пуэбле и 22 в Идальго. Об этом сообщили власти страны.

В соцсетях распространяются кадры последствий стихии: улицы в городе Поса-Рика полностью затоплены, уровень воды превысил семь метров. На одном из видео видно, как собака цепляется за забор, пытаясь удержаться на месте во время сильного течения.

В Хальтипане плотина не выдержала напора воды, что спровоцировало оползни. Из пострадавших районов эвакуировали более двадцати семей.

Власти страны поддерживают постоянный контакт с семьями пострадавших, оказывая им всю необходимую помощь. Кроме того, представители государственных структур на трех уровнях управления сосредоточили основные усилия на работе в 117 муниципалитетах, пострадавших сильнее всего.

