«Грудь исчезла»: Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила силиконовые импланты

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывшая солистка группы Spice Girls перенесла пластическую операцию в 2006 году.

Супруга британского футболиста Дэвида Бекхэма, бывшая солистка музыкальной группы Spice Girls, Виктория Бекхэм, рассказала, что подтолкнуло ее удалить силиконовые импланты из груди. Об этом сообщает издание TheSun. По словам знаменитости, она решилась на удаление грудных имплантов ради карьеры в мире моды в 2009 году. Лечь снова на хирургический стол ее подтолкнул близкий друг Роланд Муре, дабы снять с Бекхэм клеймо «силиконовой девушки».

«Не знаю, куда делась эта грудь, но она исчезла. Это определенно заслуга работы с Роландом. Он такой замечательный, без него я бы не построила карьеру в море. Это произошло из-за того, что мне хотелось, чтобы меня воспринимали серьезнее, а я не знала, кто я такая», — отметила она.

Знаменитость отметила, что пластическую операцию по увеличению груди сделала в 2006 году, и ей нравился свой образ. Однако позже близкий друг помог звезде осознать, что важно быть собой и не подражать другим.

«Это было здорово! У меня был большой бюст, забавная укладка. И именно Роланд вдохновил меня быть собой, а не чувствовать себя обязанной подражать другим», — уточнила Бекхэм.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывшая участница Spice Girls Мел Би вышла замуж за парикмахера.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.