Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате падения осколков загорелся мусор, на месте происшествия работают пожарные расчеты.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сработала наша система ПВО — сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, все цели успешно поражены. В результате падения обломков в Белгороде загорелся мусор, на месте работают пожарные расчеты. В одном из коммерческих зданий выбиты окна, повреждены кровля и фасад, пострадали две машины.

В селе Таврово Белгородского района осколками посечен кузов легкового автомобиля, а в поселке Дубовое повреждена кровля частного дома.

Губернатор добавил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мирный 58-летний житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области. Удар пришелся по автомобилю в деревне Бирюковка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.