Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
Гладков: ПВО перехватила ракеты над Белгородом
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В результате падения осколков загорелся мусор, на месте происшествия работают пожарные расчеты.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Сработала наша система ПВО — сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, все цели успешно поражены. В результате падения обломков в Белгороде загорелся мусор, на месте работают пожарные расчеты. В одном из коммерческих зданий выбиты окна, повреждены кровля и фасад, пострадали две машины.
В селе Таврово Белгородского района осколками посечен кузов легкового автомобиля, а в поселке Дубовое повреждена кровля частного дома.
Губернатор добавил, что информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мирный 58-летний житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области. Удар пришелся по автомобилю в деревне Бирюковка.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.