Захарова: Россия ответит на высылку своего журналиста из Швеции

Предлогом для депортации стала медицинская страховка.

Россия намерена принять ответные шаги после высылки из Швеции российского журналиста. Об этом 11 октября сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, решение шведских властей основано на надуманных причинах и противоречит основополагающим принципам свободы слова.

«Несмотря на то что российский корреспондент имел на руках все необходимые документы, его задержали, допросили и, как итог, выслали. Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Формальным основанием для депортации, как уточнила Захарова, послужил вопрос с медицинской страховкой. При этом полис журналиста оставался действительным, однако не функционировал на территории Швеции из-за ограничений, введенных самим Стокгольмом. Официальный представитель МИД РФ отметила, что в результате возникшей юридической коллизии корреспондента фактически лишают пятилетней французской визы.

Ранее Чехия официально не уведомила РФ о введении запрета на въезд в страну российских дипломатов. Об этом сообщила Мария Захарова на брифинге.

Она уточнила, что строгие ограничения на работу наших послов данное государство ввело несколько лет назад. Исключением было лишь пражское дипконсульство.

Официальный представитель МИД РФ предположила, что полный отказ выдачи дипломатических паспортов российским послам — это пиар-акция перед предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут 3–4 октября. Вероятно, был нужен мощный информационный повод, имитирующий активную деятельность.

