«Много таких красивых мужиков»: Алена Апина объяснила развод с мужем после 25 лет брака

Алена Апина решилась на развод с Александром Иратовым из-за недостатка внимания с его стороны

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица рассталась с продюсером Александром Иратовым в 2017 году.

Певица Алена Апина рассказала, как приняла решение развестись с музыкальным продюсером Александром Иратовым, с которым прожила 25 лет. По словам артистки, в какой-то момент она осознала, что супруг ее совершенно не ценит. Подробностями она поделилась в интервью телеведущей Юлии Меньшовой.

Апина призналась, что со временем семейная жизнь с бывшим супругом превратилась в рутину. Она уже перестала задумываться о том, что может быть привлекательной для других мужчин, однако едва уловимый флирт от прохожих помог ей вернуть ощущение женской значимости.

«В 2017 году на гастролях в Израиле, я жила в гостинице и вышла на завтрак. Открываются двери лифта, и там много таких красивых мужиков стоят. Я прошла в шортиках, с хвостиком, а они все головы повернули. И я думаю: «Блин, я что, крутая?» — добавила певица.

Однако по возвращении домой она осознала, что больше не чувствует со стороны Иратова внимания и интереса к себе, как к женщине. Именно это и стало последней каплей в их отношениях.

«Голая прохожу мимо своего мужа, который лежит в кровати. Он посмотрел на меня и говорит: „Одеяло, что ли, поменяй. Жарко же спать-то под этим“. И вот тогда у меня совершенно четко выключился тумблер. Я поняла, что это все», — уточнила она.

Александр Иратов стал вторым мужем Алены Апиной. Пара поженилась в 1993 году, и в 2001 году у супругов родилась дочь Ксения. Спустя 25 лет совместной жизни, в 2017 году, пара развелась.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Роман Емельянов с женой раскрыли секрет счастливого брака.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.