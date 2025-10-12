Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Артист не всегда отличал вымысел от действительности в моменты творческого запала.

Актер Евгений Ткачук настолько качественно перевоплотился в образ Владимира Ленина для нового сериала, что коллеги едва отличили его от настоящего вождя пролетариата. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Хроники русской революции».

По словам артиста, он и сам не всегда отличал вымысел от действительности в моменты творческого запала.

«Когда просыпался после трех часов на гримерном кресле, то не понимал, что я, где я, что происходит. Выходил до своего вагончика и не понимал, что не так», — поделился Ткачук.

При этом, как он отметил, практически вся массовка — 700 человек — сразу обращала внимание, насколько перевоплотившийся в Ленина артист на него похож. К тому же Ткачук вспомнил, как на съемочной площадке многие решили, что он оживлен с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«Был даже такой момент, что среди массовки пошел слушок, что это реальный Владимир Ильич, которого оживляют нейросетями, чтобы он ходил по площадке», — сказал артист.

