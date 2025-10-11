В центре Лондона прошел многотысячный марш в поддержку Палестины
Фото: Reuters/Jaimi Joy
Несколько человек задержаны.
Около 100 тысяч человек вышли на улицы британской столицы с демонстрацией в поддержку Палестины. Об этом сообщает The Standard.
Марш начался на набережной Виктория-Эмбанкмент и завершился у Уайтхолла, неподалеку от резиденции премьер-министра Великобритании. По данным полиции, в ходе акции произошло несколько столкновений с небольшой группой контрпротестующих, выступавших в поддержку Израиля под лозунгом «Остановим ненависть». Несколько человек были задержаны.
В Скотленд-Ярде отметили, что для предотвращения серьезных нарушений порядка во время демонстрации были введены ограничения в соответствии с Законом об общественном порядке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в странах Европы, Африки и Южной Америки продолжаются массовые акции в поддержку Палестины. Только в Амстердаме на улицы вышли около 250 тысяч человек. Участники требовали прекратить геноцид в палестинском анклаве и обвинили европейские власти в поддержке Израиля.
Крупные демонстрации также прошли в Лондоне и Афинах. В Барселоне и Париже митинги переросли в массовые беспорядки — десятки человек пострадали в столкновениях с полицией.
