Обошлось без стрельбы: Суд в США отклонил иск Дрейка из-за трека Кендрика Ламара

Один американский рэпер назвал другого педофилом.

Знаменитый рэпер Дрейк проиграл своему коллеге по сцене Кендрику Ламару в суде. Его иск о клевете был отклонен.

Поводом стал трек Ламара Not Like Us, в котором он назвал Дрейка педофилом. Судья постановил, что подобные высказывания являются частью культуры рэп-баттла, а не реальными обвинениями. По ее словам, текст композиции представляет собой художественное мнение, а не утверждение фактов, поэтому не может быть признан клеветой.

«Хотя обвинение истца в педофилии, безусловно, серьезно. Более широкий контекст рэп-баттла с провокационными высказываниями и оскорбительными обвинениями, выдвигаемыми обоими участниками, не склонит разумного слушателя поверить, что Not Like Us содержит поддающиеся проверке факты», — пояснила судья.

В компании ответчика приветствовали решение суда, заявив, что иск «изначально был оскорблением для всех представителей искусства и свободы творческого самовыражения». Представитель Дрейка, в свою очередь, сообщил, что артист намерен обжаловать решение.

