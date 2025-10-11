Обошлось без стрельбы: Суд в США отклонил иск Дрейка из-за трека Кендрика Ламара
Суд в США отклонил иск Дрейка о клевете из-за трека Кендрика Ламара
Фото: www.globallookpress.com/Daniel DeSlover
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Один американский рэпер назвал другого педофилом.
Знаменитый рэпер Дрейк проиграл своему коллеге по сцене Кендрику Ламару в суде. Его иск о клевете был отклонен.
Поводом стал трек Ламара Not Like Us, в котором он назвал Дрейка педофилом. Судья постановил, что подобные высказывания являются частью культуры рэп-баттла, а не реальными обвинениями. По ее словам, текст композиции представляет собой художественное мнение, а не утверждение фактов, поэтому не может быть признан клеветой.
«Хотя обвинение истца в педофилии, безусловно, серьезно. Более широкий контекст рэп-баттла с провокационными высказываниями и оскорбительными обвинениями, выдвигаемыми обоими участниками, не склонит разумного слушателя поверить, что Not Like Us содержит поддающиеся проверке факты», — пояснила судья.
В компании ответчика приветствовали решение суда, заявив, что иск «изначально был оскорблением для всех представителей искусства и свободы творческого самовыражения». Представитель Дрейка, в свою очередь, сообщил, что артист намерен обжаловать решение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер MACAN явился в военкомат в Москве.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.