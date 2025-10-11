Фото: Reuters/Bernadett Szabo

В Евросоюзе развернута кампания против Венгрии из-за ее позиции по вопросу военной поддержки Киева.

Венгрия начинает сбор подписей против закупки оружия у США для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По словам политика, в Евросоюзе развернута кампания против Венгрии из-за ее позиции по вопросу военной поддержки Киева — власти республики обвиняют в шпионаже и давят на местных губернаторов.

Орбан подчеркнул, что Венгрия — миролюбивая страна и не намерена вступать в конфликты. Он отметил, что правительство планирует решать ситуацию исключительно мирным путем.

«Мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый миролюбивый венгр», — написал премьер на своей странице в соцсети.

Он также заявил, что стратегия ЕС по «истощению России» не является действенным планом, а представляет собой лишь иллюзии европейских политиков.

