В Софийском соборе Вологды провели молебен о здравии бойцов СВО

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Эстафета Победы».

В Софийском соборе Вологды в рамках всероссийской акции «Эстафета Победы» освятили стяги с ликом Спаса Нерукотворного, которые будут переданы в зону специальной военной операции из 24 регионов РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

«Русские воины во все времена шли в бой со святыми образами. Верим, что эти стяги станут символом силы, Победы и веры в наших воинов, будут им поддержкой и напоминанием о том, что мы молимся и помним о каждом герое», — сказано в публикации.

Молебен о здравии наших бойцов провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Акция «Эстафета Победы» проходит в рамках финала Третьего Всероссийского конкурса «Мои медиавыборы».

