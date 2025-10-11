Прибавка к отпуску: кому положены дополнительные выходные и как их получить

Фото: 5-tv.ru

По словам юриста, не все знают о своем законном праве взять дополнительные выходные.

У многих работающих россиян есть право на дополнительные дни отдыха. Однако не все о них знают. В беседе с Life.ru юрист Екатерина Ноженко рассказала, кто может получить несколько дней к отпуску и как они будут оплачены.

Не секрет, что ежегодные дополнительные оплачиваемые выходные могут получить люди, работающие на вредных или опасных производствах. Также по закону больше отдыхать должны и те, кто трудится, например, в районах Крайнего Севера.

«Право на предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска есть у спортсменов, тренеров», — добавила юрист.

Продолжительность такого отпуска, по словам Ноженко, определяется коллективным или трудовым договорами. При этом, общее количество выходных не может быть меньше четырех календарных дней.

Отдельная категория медицинских работников тоже имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. К ним, например, относятся врачи скорой помощи.

Россияне также могут получать выходные для прохождения диспансеризации. В этом случае количество таких дней зависит от возраста человека. Сотрудники до 39 лет могут взять один выходной раз в три года, а старше 40 лет — один день раз в год.

Если сотрудник уверен, что он имеет право на дополнительные дни отпуска, то ему необходимо заранее предоставить работодателю подтверждающие документы и заблаговременно уведомить его о своем желании пойти в отпуск. Для этого нужно написать соответствующее заявление.

