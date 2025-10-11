Маньяк Артамонов вышел на свободу

Фото: 5-tv.ru

«Ижевский Раскольников» находился в заключении в общей сложности 25 лет и один месяц.

Известный как «ижевский Раскольников» маньяк Юрий Артамонов вышел на свободу. Об этом написали РБК со ссылкой на МВД по Удмуртии.

«Указанный гражданин исправно посещает отдел полиции», — отметили в ведомстве.

По информации источника, Артамонов находился в заключении 25 лет и один месяц. Указывалось, что сейчас он «живет на улице».

Отмечалось, что Юрия Артамонова обвинили в шести убийствах и пяти покушениях на убийство. По другим данным, на счету освободившегося из колонии пять доказанных убийств и четыре покушения. Маньяк орудовал в 1990 годах, а его жертвами становились одинокие пожилые женщины.

Известно, что женщины впускали преступника в квартиры, так как он притворялся работником коммунальных служб. После он просил стакан воды, и, когда жертва отворачивалась, чтобы проследовать на кухню, наносил удары топором. После того, как преступление было совершено, Артамонов забирал все деньги и ценные вещи из квартиры.

На тот момент 22-летний Артамонов был приговорен к пожизненному сроку за серию убийств в 1997 году. Однако позднее он попал под амнистию, и его срок заменили на 25 лет колонии строгого режима.

По условно-досрочному освобождению маньяк вышел на свободу в 2017 году. Несмотря на это, следом Артамонов в очередной раз оказался в тюрьме, потому что совершил ряд грабежей.

