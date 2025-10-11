ВС РФ нанесли удар по топливно-энергетическим объектам ВСУ

Фото: © РИА Новости/Александр Мельников

Уничтожены места хранения вооружения и военной техники.

В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам в России ВС РФ нанесли поражение транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре Украины, которая использовалась в интересах ВСУ. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России.

«Поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников нанесено в 148 районах», — отметили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года. Тогда он объявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Ее главными целями обозначены демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер пояснял, что ВСУ возобновили массированные удары по жилым кварталам ЛНР и ДНР.

Попытки по урегулированию конфликта дипломатическим путем были проигнорированы Украиной, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму.

