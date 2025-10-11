«Богатырь среди малышек»: в Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов

Фото: 5-tv.ru

Роды прошли благополучно.

Акушеры перинатального центра в Улан-Удэ зафиксировали младенца с рекордным весом. На свет появилась девочка весом почти в семь килограммов, сообщили КП в Республиканском перинатальном центре Эхын-Баяр.

«На свет появилась очаровательная девочка весом 6700 граммов и ростом 66 сантиметров. Настоящий богатырь среди малышек!» — отметили в учреждении.

Несмотря на то, что такой вес мог сделать роды тяжелыми, благодаря высокому профессионализму команды все прошло благополучно. Медики искренне поздравили счастливую семью с рождением дочери и пожелали девочке расти в любви.

