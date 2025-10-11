Вооруженные силы Белоруссии приведены к высшей степени боевой готовности

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Это было сделано по поручению президента страны Александра Лукашенко.

В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего Вооруженными Силами Белоруссии– президента страны Александра Лукашенко проводится комплекс мероприятий по приведению их в высшие степени боевой готовности. Об этом БЕЛТА сообщили представители Министерства обороны Республики.

В сообщении говорится о том, что в рамках крупной подготовки часть военнослужащих отправится в назначенные районы, где солдаты выполнят определенные задачи. Иные подробности не разглашаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Лукашенко заявил, что Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством. Об этом он сказал в ходе Глобального ядерного форума, который прошел в конце сентября на ВДНХ в Москве. Белорусский лидер поблагодарил президента РФ Владимира Путина за содействие в этой части развития.

Также Александр Лукашенко добавил, что теперь Белоруссия умеет делать все относительно строительства атомных электростанций. Однако, как пояснил политик, государство пока не может самостоятельно «сварить ядерный реактор».

