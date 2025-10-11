Скелет ранее неизвестного вида ихтиозавра найден в Великобритании

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кости сохранились в идеальном состоянии.

Почти полностью сохранившийся скелет неизвестного ранее вида ихтиозавра юрского период найден на побережье в британском Дорсете. Открытие было представлено в издании Science X.

Обнаруженная морская рептилия, достигавшая около трех метров в длину, получила название Xiphodracon goldencapensis, что можно перевести как «мечевидный дракон». Согласно выводам ученых, животное жило в начале юрского периода, и это единственный представитель данного рода.

Останки были найдены еще в 2001 году коллекционером Крисом Муром у утеса Golden Cap. Скелет оказался почти целым, включая череп с крупной глазницей и удлиненным рылом, напоминающим меч. Анализом находки занималась группа международных специалистов под руководством доктора Дина Ломакса из Университета Манчестера.

Ученые также зафиксировали следы повреждений и заболеваний на костях. Предполагается, что череп мог быть поврежден в результате нападения крупного хищника. Кроме того, исследователи выявили у животного анатомические особенности, ранее не встречавшиеся у других видов ихтиозавров, в частности кость с шипами, расположенную вблизи ноздри.

В ближайшее время скелет планируется выставить в Королевском музее Онтарио в Канаде.

Ранее в Швейцарии итальянские ученые, сообщал 5-tv.ru, обнаружили останки рептилии возрастом 240 миллионов лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.