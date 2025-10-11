Более 40 беспилотников ВСУ уничтожено за ночь над регионами России

Фото: © РИА Новости

Средства ПВО ВС РФ продолжают контролировать обстановку в небе.

За ночь над регионами России были уничтожены 42 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября до 7.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что большинство дронов (19) сбили над Волгоградской областью, еще 15 — над Ростовской. Кроме того, три беспилотника нейтрализовали над территорией Ульяновской области, еще по два — над Воронежской и республикой Башкортостан, один БПЛА пытался атаковать Саратовскую область.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

