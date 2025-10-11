В Париже одна: зачем Меган Маркл отправилась туда, где погибла принцесса Диана

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Принц Гарри не раз говорил, что ему больно бывать во французской столице. И раньше жена его поддерживала. А теперь катается под мостом Альма, где леди Ди попала в автокатастрофу.

Поездка герцогини Сассекской Меган Маркл в Париж на Неделю моды, ее присутствие на показе Balenciaga в нарядах итальянского дизайнера и креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли, поездка под печально известным мостом Альма, в туннеле которого погибла в автокатастрофе легендарная принцесса Диана… События последних дней вызвали немало споров и о Маркл, и о ее отношениях с принцем Гарри.

О назревающем разводе пары пресса гудит не первый месяц. И постоянно находит новые подтверждения этим сплетням. Путешествие в Париж без мужа — еще один повод посудачить. Известно, что для британского принца столица Франции — триггер, место большой боли и тяжелых воспоминаний. И однажды его благоверная даже говорила, что не может туда поехать «из-за матери Гарри».

А теперь она выкладывает в соцсети ролик, на котором видно приближение ее машины к роковому мосту. Что это, если не плевок в лицо мужу? По крайней мере так рассуждают сторонники версии о скором разводе пары. И подобные дискуссии перекрывают успешное посещение герцогиней Недели моды, теплое личное приветствие от самой Анны Винтур, бывшего главреда журнала Vogue, и прочие почести.

В очередном материале Daily Mail автор со ссылкой на источники из окружения Маркл утверждает — в жизни этой женщины ничего не происходит просто так или случайно. И если она разъезжает в роскошных нарядах по городу и даже району, где погибла мама мужа, она точно знает, что делает! Знакомые герцогини считают, этот визит в Париж многое сказал о потребности Меган во внимании.

Но что думает о парижском приключении Маркл принц Гарри?

А его просто нет рядом. По понятным причинам.

Эксклюзивный королевский комментатор Ричард Фицуильямс не удержался и тоже высказался. Он назвал поездку Маркл и ее публикацию в соцсетях проявлением «невероятной бесчувственности». Эксперт также предположил, что принц Гарри, недавно посетивший Великобританию и впервые за почти полтора года увидевший своего отца, короля Карла III, может, мягко говоря, скептически отнестись к посту своей жены

«Я не понимаю, о чем она думала — ну, она не могла думать… Поделиться видео, которое имеет хоть какое-то отношение к трагической гибели принцессы Уэльской! Просто не верится!» — заявил Фицуильямс.

Пока неизвестно, появится ли Гарри на мероприятии журнала Fortune «Самые влиятельные женщины» на следующей неделе, где должна выступить Меган. Есть основания полагать, что и там скандальная герцогиня окажется в гордом одиночестве. Ведь ее амбиции — превыше всего.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как и зачем Меган Маркл мешает супругу воссоединиться с семьей. После их переезда в США Гарри успел разругаться едва ли не со всей королевской родней. А теперь мечтает все исправить.

