Всем ли школьникам надо гнаться за пятерками

Мнение, что по оценкам в аттестате можно буквально гадать на будущее, крайне спорно. Так как же надо учиться ребенку, чтобы однажды стать успешным взрослым?

Говорят, что круглые отличники во взрослом возрасте не добиваются высот, остаются лишь ответственными исполнителями, а хорошисты не выбиваются в лидеры. Есть мнение, что самые успешные люди — бывшие троечники, так как они умеют рисковать и выкручиваться из сложных ситуаций. Тем не менее многие родители требуют от своих детей только пятерок, объясняя эти требования открывающимися перспективами.

Какие же оценки на самом деле нужно получать школьникам, чтобы учеба имела смысл и действительно открывала мир больших возможностей? Кто станет бизнесменом-миллионером, троечник или отличник? На эти вопросы журналистам «Известий» ответила клинический психолог Ольга Уманова.

В первую очередь специалист подчеркнула, что упомянутые стереотипы, деление школьников на «ботаников», «тихонь» и «хулиганов» по успеваемости — грубое упрощение, а оценки как таковые могут ничего не говорить о личности ребенка. Среди отличников, по словам Умановой, есть и глубоко заинтересованные в знаниях дети, и те, кто просто боится провала и хочет соответствовать высоким ожиданиям родителей. Зато они умеют ставить цели и добиваться их.

Хорошисты, по мнению эксперта, нередко обладают отличной интуицией — понимают, где и когда стоит прикладывать усилия, а где можно и отдохнуть, чтобы добиться цели. Это навыки ресурсного управления и стратегического мышления, которые заслуживают признания. Из таких ребят и могут получиться востребованные сотрудники и успешные предприниматели.

Что же касается троечников и двоечников — их вообще нельзя объединять по оценочному признаку. Потому что у каждого отдельного ребенка разные причины получения двоек — кому-то и правда трудно учиться из-за отсутствия способностей, кому-то неинтересно, нет мотивации, кто-то не может учиться в рамках и темпах школьной программы, не вписывается в систему из-за нестандартного типа мышления. А чьи-то таланты просто остаются скрытыми от глаз учителей и родителей.

Опрошенные эксперты отметили, что успеваемость школьника — не приговор. Потому что заинтересованный знаниями отличник и «зубрила» получают одни и те же оценки, но потенциал у них совсем разный. Так что важно не просто требовать пятерок, а наблюдать за учеником, искать его сильные стороны и развивать слабые без давления. Условной формулой жизненного успеха специалисты назвали сочетание эмоционального интеллекта, критического мышления, коммуникабельности, стрессоустойчивости, целеустремленности, готовности рисковать, упорства в достижении целей и поддержки близких и учителей. И еще немного везения.

И в формуле нет ни слова про оценки.

