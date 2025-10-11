США введут новые пошлины на товары из Китая с 1 ноября или раньше

С 1 ноября США введут дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР

Торгпред США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон готов к торговой войне с Пекином.

С 1 ноября или раньше США введут пошлину на товары из Китая в 100%. Это будет дополнительная надбавка — помимо показателей нынешнего уровня. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем) США введут в отношении Китая пошлину в размере 100% сверх любой пошлины, которую они платят в настоящее время», — написал он.

Торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир также высказался о происходящем в интервью Fox News. Он заявил, что Вашингтон готов к противостоянию с КНР, если так сложатся обстоятельства.

«В этом нет необходимости, но мы готовы к этому, если потребуется, и мы считаем, что американцы к этому готовы», — сказал Грир.

Впрочем, Китай и США уже находятся в состоянии торговой войны. Начало ей положила десятипроцентная пошлина на импорт всех товаров из КНР, которую Дональд Трамп ввел в феврале текущего года. К весне ее увеличили до 20%.

В ответ на торговую политику Вашингтона Пекин установил новые тарифы на ввоз американской аграрной продукции. Ситуация усугубилась, когда Штаты ввели «взаимные» пошлины на импорт из других стран. Ставка против Китая в итоге составила 54%. К текущему моменту она дошла до 145%. С американских поставщиков КНР берет 125%.

