Пилоты Су-34 уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Выполнив задачу, экипажи сверхзвуковых боевых машин вернулись на базу.

Пилоты многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанесли удар по скоплению личного состава и бронетехники ВСУ в зоне ответственности южной группировки войск.

Удар нанесли по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, летчики вернулись на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

