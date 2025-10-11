Биткойн обвалился ниже $105 тысяч после слов Трампа о пошлинах против Китая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Эксперты связали резкое падение на криптовалютном рынке с политикой Трампа в отношении Китая.

Стоимость биткоина во время торгов опустилась ниже 105 тысяч долларов впервые с 24 июня 2025 года. Об этом говорят данные крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. По состоянию на 00:19 по московскому времени биткоин снижался на 13,68% и находился на уровне 104,764 тысячи долларов. К 00:24 он отскочил и достиг отметки 108,923 тысячи.

Аналитики американского телеканала CNBC связали ситуацию на бирже с угрозами угрозы президента США Дональда Трампа о повышении пошлин в отношении Китая. Глава Белого дома обвинил Пекин в «крайней враждебности» из-за введенных ограничений на редкоземельные металлы — это ключевой ресурс для технологической и оборонной промышленности.

«Одна из мер, которую мы сейчас рассматриваем, — это значительное повышение пошлин на китайскую продукцию, поставляемую в США», — заявил Трамп.

На этой неделе Китай ужесточил контроль над рынком, требуя от иностранных компаний получать лицензию на экспорт любых товаров, содержащих редкоземельные металлы, стоимость которых составляет 0,1% или более от стоимости товара. В ответ американский лидер обвинил Пекин в том, что тот держит мир «в плену», манипулируя своими ресурсами, после этого основные фондовые индексы США — Dow Jones, S& P500 и Nasdaq потеряли от 1,9 до 3,56%. В публикации подчеркивается, что до комментариев Трампа акции росли.

