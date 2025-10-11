Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну к середине октября

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Kiefer

С 13 числа пребывание этих людей в стране станет незаконным — они не подтвердили знание латышского языка и прохождение проверки безопасности.

Власти Латвии депортируют 841 гражданина России. Эти люди обязаны покинуть страну до 13 октября, так как не смогли подтвердить свое знание латышского языка и не прошли обязательную проверку безопасности. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Мадару Пуке.

Иммиграционная политика страны по отношению к проживающим в ней россиянам была ужесточена в прошлом году. Изменения заключаются в следующем: приезжие обязаны подать заявление на получение статуса постоянного резидента Евросоюза, доказать, что на достаточном уровне (А2) владеют языком и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025-го.

По данным журналистов издания, поправки коснулись около 30 тысяч граждан России. В связи с новыми требованиями примерно 2,6 тысячи человек приняли решение уехать из Латвии добровольно. Еще 841 человек не представил необходимые документы в положенный срок. Как отметила Мадара Пуке, с 13 октября их пребывание в стране будет считаться незаконным.

Приезжие с Украины тоже сталкиваются с ужесточением условий проживания в Европе, в частности в Польше. Так, министерство внутренних дел государство ввело ежемесячные проверки трудоустройства граждан соседней страны. Результаты проверок будут напрямую связаны с назначением им социальных выплат.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд в США обязал украинцев выплатить компенсацию за дискриминацию россиянина.

