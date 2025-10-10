Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек
Пожар произошел в итальянском ресторане в центре Москвы
Заведение находится в центре столицы.
Пожар произошел в одном из популярных итальянских ресторанов Москвы — Cantinetta Antinori, расположенном в Денежном переулке.
По данным МЧС РФ по городу, произошло загорание оборудования вентиляции в пристройке к двухэтажному административному зданию.
По данным 5-tv.ru, из здания эвакуировали свыше 100 человек — примерно 40 человек персонала и 70 посетителей ресторана.
Как уточнили в ведомстве, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.
