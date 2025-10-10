Мэра немецкого города Хердекке пытали несколько часов: под подозрением ее дочь

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Thissen

Бургомистру Ирис Штальцер нанесли 13 колотых ран и подожгли волосы. Дело квалифицировано как покушение на убийство.

Бургомистра немецкого города Хердекке (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) Ирис Штальцер, возможно, пытала ее 17-летняя приемная дочь. Об этом сообщается в материале издания Bild со ссылкой на представителей полиции.

На этой неделе 57-летняя чиновница оказалась в больнице с тяжелыми колотыми ножевыми ранениями, кроме того, ей пытались поджечь волосы и одежду с помощью дезодоранта и зажигалки. Женщину несколько часов продержали в подвале. На данный момент ее жизни ничто не угрожает. Дочь стала главной подозреваемой.

«Ирис Штальцер рассказала полиции, как все произошло: ее приемная дочь часами пытала ее в подвале ее дома», — сказано в статье.

Журналисты также заявляют, что предполагаемая преступница рассказала приемной матери о своих мотивах. Мучая ее огнем, девушка говорила, что хочет ей таким образом отомстить. За что именно, пока неизвестно. Зато известно, что ножевые ранения были настолько тяжелыми, что могли закончиться смертью Штальцер.

Также сообщается, что бургомистр выбралась из подвала и добралась до кресла в гостиной, где и была позже обнаружена. Как ей удалось вырваться, полицейским еще предстоит выяснить. Один из ножей, которым орудовал экзекутор, правоохранители нашли в рюкзаке 15-летнего приемного сына Штальцер. В нем же лежала одежда ее дочери — вся в крови.

Судмедэксперты заключили, что после акта насилия, исполнитель стирал кровавые следы своего преступления перед вызовом скорой помощи. Примечательно, что медикам позвонила именно дочь бургомистра. Она заявила, что мать атаковали несколько мужчин. Якобы девушка вошла в дом и увидела истекающую кровью Штальцер. Спасавшие ее врачи насчитали 13 ножевых ранений, множество гематом на голове, трещины на черепе.

По данным журналистов, мать и дочь сильно поссорились летом, упоминается даже формулировка «домашнее насилие». С сыном у бургомистра тоже были напряженные отношения. Преступление расценивается как покушение на убийство с причинением тяжкого вреда здоровью. Приемные дети Штальцер в данный момент находятся под опекой управления по делам молодежи.

