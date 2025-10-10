Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве

Иномарку разорвало пополам в результате ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте работают экстренные службы.

На юго-востоке Москвы произошло жесткое ДТП с участием автомобиля марки Dodge. Эксклюзивные кадры с места происшествия имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. Автомобиль столкнулся с мачтой освещения, и его буквально разорвало пополам.

«Один человек оказался зажат в салоне. Его деблокируют», — сообщил источник.

Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы города.

По данным Дептранса Москвы, движение автомобилей в районе, где произошло ДТП, затруднено на одной полосе из трех в сторону центра на 1,2 километра. Водителям порекомендовали найти пути объезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России за минувшие сутки зафиксировали 296 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 39 и получили ранения 338 человек.

Также известно о 20 ДТП с участием автобусов — в этих авариях погиб один человек и пострадали еще 20. Кроме того, зафиксировано 8 аварий, виновниками которых стали водители автобусов, нарушившие ПДД.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.