Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в США

Фото: www.globallookpress.com/Britta Pedersen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Из-за этого певица ударилась об ограждение.

На выступлении в Майами американская певица Билли Айлиш оказалась в неприятной ситуации — артистка ударилась об ограждение после того, как один из фанатов резко потянул ее в сторону толпы. Об этом сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел после исполнения трека Guess, когда Айлиш спрыгнула со сцены, чтобы поприветствовать фанатов. В момент, когда певица раздавала «пятюни», один из поклонников резко дернул ее за руку, и артистка столкнулась с металлическим барьером.

Billie Eilish caiu em show após ser puxada por homem na grade.pic.twitter.com/DmXqalxBK7 — José Norberto Flesch (@jnflesch) October 10, 2025

Несмотря на случившееся, девятикратная обладательница премии «Грэмми» не растерялась и продолжила концерт. По словам очевидцев, одна из поклонниц вступилась за певицу и осудила поведение нарушителя.

Полиция Майами позже подтвердила, что мужчину вывели с мероприятия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.