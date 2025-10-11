«Мой старший наставник»: Деревянко восхищается работой Кончаловского

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

Артист отметил утонченное мировоззрение режиссера.

Российский актер Павел Деревянко высоко ценит личность и талант режиссера Андрея Кончаловского. Словами восхищения о нем артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Хроники русской революции».

По словам актера, режиссер Кончаловский является для него наставником, именно поэтому он посетил премьеру его новой киноленты.

«(На премьеру пришел. — Прим. ред.) поддержать прекрасного режиссера, педагога, моего старшего наставника, Андрея Сергеевича Кончаловского, и ребят — артистов, молодых и не очень», — дополнил звезда.

Также Деревянко отметил утонченное мировоззрение режиссера, как в жизни, так и в работе.

«Андрей Сергеевич — приверженец правдивого существования артиста на сцене и в кадре. Я это знаю по театру, видел в его кино, и в трейлере нового произведения (сериал „Хроники русской революции“ — Прим. ред.). Я очень рад!» — добавил актер.

