Дипломат прокомментировала очередной выпад Киева в адрес Москвы.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала спикера МИД Украины Георгия Тихого «полным профаном». Поводом послужило его заявление об «олимпийском перемирии».

Тихий ранее заявил, что Италия намерена добиться перемирия в период проведения Олимпийских игр в 2026 году. Он также указал, что Украина выступает за эту идею, но параллельно решил еще обвинить Россию в том, что она якобы «начинала вторжение» в Грузию и на Украину, нарушав олимпийское перемирие.

Однако он забыл уточнить, что в 2008 году именно Грузия, когда ее президентом был Михаил Саакашвили, напала на Южную Осетию.

«Полный профан. Что касается 2008 года, то в 2009 году международная комиссия ЕС заключила, что „Михаил Саакашвили не отражал ‚российскую агрессию‘, о чем он не перестает заявлять по сей день, а планировал наступательную войну“. Поэтому именно Саакашвили нарушил олимпийское перемирие», — указала дипломат в беседе с 5-tv.ru.

Захарова также отметила, что слова Тихого о «вторжении России на Украину во время олимпийского перемирия» — это попытка манипулировать фактами, и «у него все в голове перепуталось».

