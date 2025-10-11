Иммунитет на максимум: врач рассказала, как противостоять простуде

Врач Коновалова: чтобы укрепить иммунитет, нужно ограничить жирную пищу

В первую очередь необходимо начать с кишечника и ограничить жирную пищу.

Чтобы укрепить иммунитет, нужно ограничить жирную, маринованную и соленую пищу. Об этом в беседе с aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-гинеколог-эндокринолог Мария Коновалова.

«Укреплять противопростудный иммунитет нужно начать с кишечника. Для этого необходимо ограничить жирную, соленую, копченую, маринованную пищу, а также усилить свой рацион функциональными продуктами с клетчаткой», — отметила специалист.

Также она посоветовала промасливать живот смесью пихтового и базового масла. По словам Коноваловой, усиливают иммунитет адаптогены, которые помогают организму приспосабливаться к неблагоприятным условиям и нормализовать основные функции.

«Начиная с сентября до апреля рекомендуется пропивать родиолу розовую, элеутерококк, лабазник, шлемник байкальский, лимонник китайский, женьшень. Для предотвращения привыкания каждый адаптоген принимается до 21 дня, затем необходима смена фитопрепарата», — подчеркнула врач-эндокринолог.

Снижение иммунитета также может быть вызвано недостатком витаминов. Для комплексной профилактики заболеваний врач рекомендует принимать препараты, включающие витамин D, йод, магний, омега-3 и витамин С, как для взрослых, так и для детей.

