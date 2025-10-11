Свежесть на вкус: как выбрать качественные морепродукты

Фото: 5-tv.ru

Морепродукты могут быть опасны: внешне они могу выглядеть свежими и аппетитными, однако внутри уже начались процессы разложения. О том, как отличить качественные морские продукты от испорченных, рассказал ресторатор Ян Дмитренко, в беседе с Газета.ру.

По словам эксперта, распознать свежий продукт от испорченного можно по запаху, цвету и текстуре.

«Морепродукты (креветки, гребешки, кальмары) в заветренном состоянии становятся легче, теряя влагу. Их оболочка — матовая и сухая, иногда с белым налетом, как от соли. На ощупь „ватный“, внутри — пористые и безвкусныек. Резкий аммиачный запах, при термической обработки показатель гниения продукта», — уточнил специалист.

На что обратить внимание при выборе морепродуктов?

Креветки рекомендуется брать в неочищенном состоянии, а также следует обратить внимание на лапки и головогрудь — они не должны быть черного цвета. Свежих кальмаров можно определить по цвету пленки: она будет серо-розовая или с фиолетовым оттенком.

У клешней краба должен быть сладковатый аромат, примерно как у крабовых палочек. При выборе осьминога посмотрите на кожу и щупальца: кожа будет гладкая, влажная, без слизистого налета. Щупальца плотные и упругие. Понять, свежий ли гребешок, можно по его мясу: кремового или бежевого оттенка. Свежие мидии можно также отличить по мясу— от оранжевого до кремового, а также по раковине — створки должны быть плотно закрыты.

