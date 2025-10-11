Зона риска: врач назвал приближающее к раку шейки матки количество родов

Фото: 5-tv.ru

На ранних стадиях явных симптомов можно не заметить.

Неоднократные роды могут стать причиной развития рака шейки матки. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал акушер-гинеколог Надежда Петрунина.

По словам врача, опасными могут стать любые последующие роды после трех успешных. Среди первых в группе риска оказываются женщины, которые инфицированы вирусом папилломы человека (ВПЧ), девушки, начинающие вести половую жизнь в раннем возрасте или часто меняющие половых партнеров, а также курящие или находящиеся в состоянии иммунодефицита, например, с ВИЧ.

При этом рак может развиться у тех женщин, которые не используют барьерные методы контрацепции, отметила специалист.

«Также большое количество родов или частые хирургические вмешательства на шейке матки увеличивают риск», — объяснила врач.

Эксперт подчеркнула, что при раке шейки матки у большинства женщин на ранних стадиях явных симптомов не будет, кроме неспецифических жалоб.

«Например, контактные кровянистые выделения, неприятный запах или изменение характера выделений — белые, желтоватые, зеленоватые. Нужно понимать, что эти симптомы далеко не всегда связаны с раком шейки», — сказала доктор.

Петрунина указала на важность регулярных обследований у специалиста, поскольку они помогают выявить изменения на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. К тому же стоит периодически обращаться к онкоскринингу, включающему два анализа: жидкостную цитологию и анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ).

